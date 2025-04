Caetana, la hija de Said Palao, estuvo en Esto es Guerra y se emocionó al hablar sobre Alejandra Baigorria, quien estaba conectada desde el hotel donde se arreglará para su boda. "Yo desde chiquita, cuando Ale estuvo ahí, por más que no sea mi mamá, también la quiero mucho porque es muy buena gente conmigo y siempre me ha tratado muy bien", dijo y a lo que la 'gringa de gamarra' no pudo aguantar las lágrimas.