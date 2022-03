Alejandra Baigorria desmintió rumores de separación con Said Palao

“Este fin de semana yo me fui a la discoteca con mis amigos, estuve todo el fin de semana en la playa con mis amigos y mis amigas, y todo el mundo se alarmó porque bueno Said está de viaje en provincia trabajando en un evento y todo el mundo empezó ‘Ay se han separado, se han distanciado, se pelearon, qué pasó, oh Dios’. Y no había pasado es que nosotros no estamos normalizando lo que debería ser normal, valga la redundancia, que es salir con tus amigos, ir a una discoteca sin tu enamorado, sin tu novio o sin tu esposo. Es normal, tiene que haber confianza y respeto en la relación”, comentó la rubia de Gamarra.