Alejandra Baigorria dejó sin palabras a Rafael Cardozo con tremendo comentario

El capitán de los Combatientes se incomodó por las declaraciones de Alejandra tras abandonar juego.

Rafael Cardozo y Alejandra Baigorria volvieron a protagonizar una inesperada escena luego que el capitán de los Combatientes abandonó un juego tras caer intempestivamente a la piscina. El comentario de la guerrera no fue de su agrado y no dudó en recordarle su miedo a las alturas.

"La única vez que saltas es cuando ponen tu trabajo en riesgo. Por un punto para tu equipo no saltas, pero si te ponen en sentencia sí lo haces", comentó Rafael Cardozo. Sin embargo, el combatiente no esperó que la pareja de Said Palao no olvidara los días que él se ausentó del reality por una supuesta lesión.

