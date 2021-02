Alejandra Baigorria dedicó romántica canción a Said Palao

La guerrera aprovechó la presentación en vivo de Farik Grippa y Alvaro Rod cuando interpretaban "Somos dos".

Alejandra Baigorria aprovechó la presentación en vivo de Farik Grippa y Alvaro Rod cuando interpretaban "Somos dos" en vivo para dedicarle la canción a Said Palao. La guerrera cantó a capella el tema a pocos días del Día de San Valentín.

Alejandra Baigorria no cumplió reto de altura y Mariana Ramírez del Villar le dio tremendo ejemplo

"Somos dos, somos dos enamorados. Dos locos ilusionados. No te quiero perder te amaré. Como nadie te he amado. Siempre estaré a tu lado cueste lo que me cueste ", fue parte de la letra de la tierna canción que bailaron Guerreros y Combatientes.

