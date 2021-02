Alejandra Baigorria casi llora en vivo por inesperado comentario del Tribunal EEG

La producción del programa aseguró que el reto de altura es gracias a ella porque no cumplió con saltar.

¡No lo toleró! Alejandra Baigorria casi llora en vivo por inesperado comentario del Tribunal de Esto es guerra. La producción del reality aseguró que el reto de altura que tienen que pasar todos los integrantes es gracias a ella porque no cumplió con saltar uno de los juegos del programa pasado.

"Dio el ejemplo para que sus compañeras no quieran hacerlo así que hoy pasan todos ese reto", precisó el Tribunal mientras que la pareja de Said Palao lució el rostro desencajado y con lágrimas en los ojos. "Tampoco me eche la culpa y me deje mal", sentenció la "Patrona".

