Alejandra Baigorria aseguró que no la quieren en el equipo de los "Combatientes"

La "Patrona" reveló que quiere quedarse en los "Guerreros" porque hay personas que no la quieren en su exequipo.

Alejandra Baigorria confesó en vivo que no la quieren en el equipo de los "Combatientes" y explicó el verdadero motivo de no cambiarse de equipo. La "Patrona" reveló que hay integrantes de su exequipo que no la apoyan y por esa razón quiere quedarse en los "Guerreros" junto a Yaco Eskenazi.

"Desde el primer de esta temporada yo quería ser combatiente, pero me di cuenta que hay personas allá que no me quieren como combatiente. Me gusta estar en un lugar donde me quieren y me apoyan. Yo quiero estar en los Guerreros y estoy diciendo cuándo quise estar en los combatientes", comentó la pareja de Said Palao.

Alejandra Baigorria y su reacción al perder competencia extrema frente a Luana Barrón