¿Alejandra Baigorria abandonó competencia frente a Ducelia Echevarría?

Rafael Cardozo consultó a Jazmín Pinedo si la reacción de la guerrera fue válido en plena semifinal.

¡Nadie lo esperaba! El esperado enfrentamiento entre Ducelia Echevarría y Alejandra Baigorria volvió a sacar chispa en el set de Esto es guerra en el día de la gran semifinal de la temporada. Las competidoras dieron lo mejor de sí en el juego fuerza extrema.

➤ Mira: Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría se enfrentaron en duelo de TikTok

Sin embargo, durante la competencia la pareja de Said Palao decidió soltar la soga y así Ducelia aprovechó la retirada de la guerrera para ganar. Rafael Cardozo preguntó a Jazmín Pinedo si dicha actitud no contaba como una abandono, pero la conductora precisó que no vale que Alejandra haya soltado el juego.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Ducelia Echevarría cometió error en plena competencia frente a Alejandra Baigorria