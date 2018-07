¿Yahaira Plasencia recibió tierno regalo de amor de su nuevo admirador?

Yahaira Plasencia mostró su exclusivo departamento para las cámaras de Estás en todas donde enseñó un tierno regalo que reicibió de un misterioso hombre. La cantante confesó que el gigantesco oso de peluche llamado "Pinocho" es el único acompañante que vive con ella.

"Es una persona muy especial. No puedo decir el nombre porque es mi vida privada. No soy mucho de los detalles, pero me sorprendió con flores, tortitas y esto", comentó Yahaira Plasencia sobre su misterioso admirador.

Mira: ¿Michelle Soifer y Kevin Blow revelaron que ya conviven?

No te pierdas ningún episodio de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!