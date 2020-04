Yahaira Plasencia preocupada por su futuro laboral: "Me desmotivé muchísimo"

Yahaira Plasencia tuvo una entrevista exclusiva con "Estás en todas" para contar detalles sobre su futuro laboral luego que el Gobierno anunciara la cancelación de los eventos para evitar el contagio del COVID-19.

"No voy a negar que al enterarme de este decreto me desmotivé muchísimo y me puse triste porque amo lo que hago, pero ya lo voy asimilando… Hemos quedado en grabar un tercer tema de forma online. Estaba en buen camino de mi carrera de internacionarme y pasa todo esto", sentenció Yahaira Plasencia.

La cantante de salsa reveló que sus dos hermanos trabajaban para ella, pero debido al coronavirus tuvieron que parar. "Mi familia siempre contará con mi apoyo. Entre nosotros nos apoyamos", reveló.

