Mimy Succar se quebró al dedicarle un mensaje de agradecimiento a Tony Succar por cumplirle sus sueños. "De verdad, Tony es el que me ha hecho la carrera porque yo he empezado bastante mayor y pensar que ahora he llegado y caminado tan rápido. De verdad hijo, siempre estaré eternamente agradecida y esto me lo llevo en el corazón. El día que ya no esté que te sientas satisfecho que hiciste este trabajo por tu mamá y por la familia", dijo con lágrimas en los ojos.