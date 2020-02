Tilsa Lozano: "Jackson Mora todavía no conoce a mis hijos"

Tilsa Lozano dio detalles de su relación con Jackson Mora y afirmó que está llevando las cosas con calma. La modelo desea que su romance sea serio y duradero, pero es consciente que solo puede ser un amor de verano.

"Yo he estado casi dos años separada, por eso me tomé las cosas con calma. Por ejemplo, él todavía no conoce a mis hijos, yo tampoco conozco a su hijo. Creo que lo importante es conocernos, ya no somos ningunos chibolos, ver bien cómo va la relación", contó Tilsa Lozano para Estás en Todas.

Tilsa Lozano y Jackson Mora: conoce el exclusivo departamento de la pareja

