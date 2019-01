Spheffany Loza ¿Qué dijo sobre la ausencia de Melissa Loza en EEG?

Spheffany Loza es uno de los nuevos rostros de EEG. La guerrera asombró a todos con su llegada y dejó atónitos a todos con su belleza. Ella llegó para ser la mejor de la temporada.

Las cámaras de Estás en Todas le consultaron qué pensaba sobre la ausencia de su hermana Melissa Loza y si sabía que no estaría esta temporada. "Imagina que iba a estar, pero me sorprendió que no esté".