Sheyla Rojas se molestó con Israel Dreyfus por mostrar fotos de su pasado cuandos ambos eran pareja en Combate. La conductora se mostró incómoda porque publicaron imágenes que no le favorecían.

"A mí se me reventó el hígado de la cólera por esas imágenes de antaño que no me favorecen para nada. La inversión por las puras", comentó Sheyla Rojas.

Israel Dreyfus contó detalles de su exrelación con Sheyla Rojas

