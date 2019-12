Sheyla Rojas reveló que aceptaría besar a Patricio Parodi en reto de actuación.

¡Una profesional! Sheyla Rojas entrevistaba a Facundo González sobre los retos de actuación de Angie Arizaga y Jota Benz, quienes se besaron en vivo durante una escena romántica cuando la conductora fue consultado si se animaría a besar a Patricio Parodi en "Dale play".

"Si es que yo estoy trabajando y me pagan por eso, yo lo hago. Estoy trabajando, pero como no me van a pagar no lo hago. (Si lo dice Choca para Estás en todas) claro, eso es otra cosa", expresó la conductora.

