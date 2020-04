Sheyla Rojas le hizo una dura advertencia a Rebeca Escribens

Sheyla Rojas y Rebeca Escribens aclararon su situación luego de las críticas por las cirugías estéticas de la conductora de Estás en todas quien incluso se atrevió a bromear con una advertencia.

Luedo de la intervención del productor del programa durante la transmisión en vivo, la presentadora de América Espectáculos mencionó la temporada de conducción de Sheyla Rojas, Valeria Piazza y Silvia Cornejo como ejemplo de no ser graciosas.

La popular Shey Shey no se quedó callada y señaló que al menos ellas no se olvidaron la pauta del programa, lo cual desató las carajadas de Choca Mandros, sin imaginar la respuesta de Rebeca.

"No es por nada, pero la pasábamos bien y nos divertíamos. Es más deberíamos regresar en tu horario", sijo Sheyla y la ex reina de belleza no pudo evitar reír al igual que sus compañeros.

