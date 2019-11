Sheyla Rojas a Gino Assereto: "Me tienes cólera porque te descubrí conversaciones con varias mujeres"

Gino Assereto llegó por primera vez como conductor invitado de Estás en Todas y fue sorprendido con una fulminante declaración de Sheyla Rojas. La conductora reveló por qué el guerrero le tiene cólera.

Sheyla Rojas lo recibió bien y le preguntó si le gustaría quedarse en el programa, pero el integrante de Esto es Guerra la sorprendió cuando respondió que sí quisiera estar todos los sábados, pero compartir con Choca Mandros.

"Mira, yo sé por qué me tienes cólera, porque yo descubrí, en tu celular, que tienes conversaciones con varias mujeres. Y no fueron precisamente con tu pareja Jazmín Pinedo, fueron otras mujeres. Yo no voy a decir más, porque sabes que yo respeto tu relación", reveló la conductora frente a un nervioso Gino Assereto.

Sheyla Rojas quedó asombrada al ver los mensajes de WhatsApp de Gino Assereto

