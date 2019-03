Sheyla Rojas encontró infraganti a Macarena Vélez y Said Palao.

Sheyla Rojas visitó la casa de los hermanos Palao y encontró muy juntos a Macarena Vélez y Said Palao en el dormitorio del retador. La pareja contó para Estás en Todas detalles de sus más de tres años de relación y también cómo nació el amor en Combate.

La casa de Austin y Said Palao está en Miraflores y decidieron ya no vivir con sus papás en el Callao por un tema laboral. Por su parte, para Macarena Vélez también es mejor porque ella vive en Surco y está más cerca a su enamorado.

Said Palao contó una anécdota sobre cómo empezó su relación con la empresaria. "Yo andaba tranquilo y de la nada Maca se me insinuaba para ir al cine. Yo dije por qué me querrá decir eso y le respondí avísale a tu mamá, a tu papá, para ir al cine. Ya después entendí que quería ir al cine conmigo y me estaba mandado una indirecta", detalló el integrante de Esto es Guerra.

