Sheyla Rojas defendió a Flavia Laos de críticas de Ducelia Echevarría. La guerrera de Pozuzo le recordó a la pareja de Patricio Parodi las cirugías que se realizó en el rostro y enfrentarla así por ser candidata por el rostro más bello de la televisión.

"Somos mujeres y somos guapas todas. Operadas o no operadas, naturales o no naturales, todas somos lindas y Ducelia me cae súper bien. Flavia es una chica súper guapa. Un poquito de cuidado. ¿Quién no se ha realizado retoquitos? Chocas conmigo, Ducelia", comentó Sheyla Rojas.

