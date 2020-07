El guerrero hizo fuerte comentario sobre su expareja y ella "enfureció" en vivo.

Sheyla Rojas arremetió contra Patricio Parodi por criticar su baile de Shakira en "Dale play". La conductora mostró su incomodidad por el comentario del guerrero tras lucirse al ritmo de "Loca".

El capitán de los Guerreros se pronunció sobre el baile de la conductora: "Lo hizo bien. Hubiera sido chévere verla en una faceta distinta y no en el papel que toda la vida hizo. Toda la vida que estuve en Esto es guerra siempre hizo de Shakira". "No me importa Pato, yo me quedo con los comentarios de los otros chicos de EEG. A Pato le ponen Britney Spear, Beyoncé y de allí no sale, es la verdad", dijo Patricio Parodi.

