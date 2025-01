Said Palao reveló por qué Alejandra Baigorria lloró en Noruega

"Les cuento que no aguanto el frío. La gente acá en bicicleta, como si nada. Yo estoy congelada. Escúchenme, he llorado y no puedo con el dolor de dedos. Ha sido una de las experiencias más lindas y una de las peores por el frío. Ay, no, mis dedos... mi nariz, no”, expresó la empresaria en su cuenta de Instagram.