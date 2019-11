Said Palao extraña a Macarena Vélez: "El amor no se va de la noche a la mañana"

Said Palao se confesó en una entrevista con Estás en todas y afirmó que extraña a su expareja Macarena Vélez. "Si es amor de verdad, no se acaba de la noche a la mañana, eso sí te puedo decir", declaró el combatiente.

➤ Mira:Macarena Vélez habló, por primera vez, de su separación con Said Palao

"Macarena hasta el día de hoy sigue siendo una persona muy especial, una persona a la cual también quiero bastante, de hecho no hemos terminado hace mucho tiempo, por lo que los sentimientos aún siguen frescos", detalló Said Palao.

➤ Mira: Macarena Vélez se prepara para su debut como cantante de música urbana

El integrante de Esto es Guerra solo tuvo palabras buenas para Macarena Vélez y no descartó retomar la relación. "Yo soy de las personas que no me gusta decir que no, para que después me vean con ella de nuevo y quedar como un tontito", respondió a Sheyla Rojas.

➤ Mira:Luciana Fuster a Said Palao: "Le queda grande la banda de capitán"

El hermano de Austin Palao agregó que extraña muchas cosas de la modelo. "Obviamente que se extraña muchas cosas porque con Macarena viajábamos juntos, hacíamos un montón de cosas, entonces prácticamente nuestras vidas estaban bastante ligadas, hasta el día de hoy tenemos una empresa juntos", contó.

Hija de Said Palao se robó el show con tierna presentación

Todos los episodios de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!