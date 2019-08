Rosángela Espinoza se molestó tras quedar en sentencia en Divas EEG.

Rosángela Espinoza se molestó detrás de cámaras tras quedar en sentencia en Divas EEGen la última edición de Esto es guerra. La modelo hizo notar su incomodidad y se enfrentó al jurado por no considerar la dificultad de su prese

"Esas a mi no me gustan o sea hay cosas que a veces no comparto. Los pasos de Britney Spears son fuertes y con sensualidad. No es mi género y yo he arriesgado. A mi me han dado con palo", comentó la "Chica selfie".

