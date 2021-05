Rosángela Espinoza responde críticas: "Melissa Loza no es mi amiga, ni me conoce"

Rosángela indicó que volvió a EEG por el público.

Rosángela Espinoza hizo mea culpa por su comportamiento, semanas atrás, en Esto es guerra. La empresaria respondió algunos comentarios de sus compañeras, sobre todo de Melissa Loza, quien reveló que "le falta humildad".

"No era para tanto una votación si me están trayendo gracias al público. Sentí, en ese momento, y le dije al tribunal 'tal vez tengo muchas cosas guardadas y pensé que era el momento' pero acepto mi error porque no fue la forma."

"Soy un poco sarcástica. Para mi suspensión indefinida es adiós, creo que la forma elegante de decir 'estás retirada'."

"A Melissa Loza le aclaré el hecho que no soy humilde o que me falta humildad. ¿Me vas a tildar de esa manera? No fue contigo, además no somos amigas, no me conoces. Por esa discusión que tuve con el tribunal ya me van a calificar que soy soberbia. Estamos mal."

Melissa Loza a Rosángela Espinoza: "Te falta bastante humildad"