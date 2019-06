¿Romina Lozano tuvo una relación con Ignacio Baladán?

En Estás en todas, Romina Lozano conversó de todo con Choca Mandros en el Chocahuarique, secuencia en la que la sorprendieron con una pregunta sobre Ignacio Baladán.

La miss Perú y enamorada de Nicola Porcella no pudo contener las risas al ser consultada si tuvo un romance con el pastelero tal como se especuló hace algún tiempo, pero aclaró que no tuvieron ningún tipo de relación.

"Es mentira. Cuando yo vi (rumores) me reí mucho, porque no sé de dónde lo sacaron. No somos amigos, pero sí conversamos, pero nunca hubo ningún tipo de coqueteo", aseguró.

