Patricio Parodi: "Ignacio Baladán no es celoso, es tóxico"

Patricio contó que su amigo, cuando se molesta, bloquea y desbloquea a las personas.

Patricio Parodi sacó un secreto nunca antes revelado sobre Ignacio Baladán. Durante un juego de preguntas para Estás en todas, el Guerrero reveló que su amigo es muy tóxico. Esta declaración dejó sorprendido a todos.

"Ignacio como Tadeo, como Sebastián, como Baladán. Esta persona ya no es celoso, es tóxico. A mi no (no me ha bloqueado). Es así como 'te bloqueo', 'te desbloqueo'. Si ya pasaste página, ya queda ahí nomás.", dijo Patricio. En su defensa, Ignacio reveló que "ya cambió".

