¿Pamela Franco y Christian Cueva terminan el 2025?

La cantante y el futbolista estuvieron en una entrevista y así respondieron sobre la infidelidad: "No, pero siento que son cosas que se hablan muy internamente, si es que pasa algo en la vida", comentó el aún esposo de Pamela López. Por el lado de la ex de Christian Domínguez, la intérprete juró que no perdonaría una traición de su pareja: "No, yo tampoco, ya pasaríamos a otras ligas".