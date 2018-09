Nicola Porcella a Rosángela Espinoza: "Yo no me muestro con máscaras"

En el último programa de Estás en Todas, Sheyla Rojas opinaba sobre la reacción de Rosángela Espinoza al no eliminar a Michelle Soifer, pero Nicola Porcella sorprendió a los conductores al decir esto sobre la "Chica selfie".

"Mi personalidad es que yo soy de verdad, yo no me muestro con máscaras. Yo creo que Rosángela muchas veces por no quedar mal no es la persona que es en verdad y todo el mundo se da cuenta", comentó.

