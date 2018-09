Nicola Porcella compartió foto inédita antes de ingresar a la televisión

Nicola Porcella compartió algunas fotografías inéditas antes de ingresar a la televisión. El conductor de Estás en todas confesó a Choca Mandros que intentó estudiar seis carreras, pero que no logró terminar ninguna.

"Yo estaba en mi casa, misio, misio, no tenía un sol y mi papá todo el día me decía 'qué vas hacer de tu vida, vago'. Tenía 22 años creo. Me había puesto a estudiar a varias universidades", dijo Nicola Porcella.

