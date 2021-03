Natalie Vértiz sobre Sofía Franco: "Me parece un abuso que hayan grabado esas imágenes porque son privadas"

Natalie reveló que se quedó "helada" al ver las imágenes de la detención de Sofía Franco.

Natalie Vértiz habló de las imágenes que se difundieron a la prensa sobre la detención de Sofía Franco hace unos días. Expresó que lamenta que la rubia y Álvaro Paz de la Barra hayan llegado a ese punto.

"Yo también me he quedado helada viendo las imágenes. Hay varias cosas que son injustas en esta vida y que, finalmente, nadie sabe lo que pasa entre cuatro paredes en la casa de una familia, una pareja, pero sí me parece un abuso que hayan grabado estas imágenes porque me parecen imágenes privadas, dentro de la casa de Sofía Franco y yo no tengo idea de lo que está pasando por la cabeza de Álvaro y Sofía."

"Si conocemos a Sofía de cerca y esperamos que todo esto se pueda solucionar buscando justicia y que sea lo mejor para su hijo Salvador, que es el más perjudicado en todo esto."

