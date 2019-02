Michelle Soifer y su contundente mensaje tras ingreso de Luciana y Emilio a EEG

En el reciente programa de Estás en Todas, Michelle Soifer y su contundente mensaje tras ingreso de Luciana Fuster y Emilio Jaime a Esto es guerra. La bella empresaria habló sobre Austin Palao y lanzó fuerte comentario sobre la pareja.

"Yo pienso que debieron tener un poquito de vergüenza y no entrar… Yo escuché cantar en vivo a Emilio Jaime y no me gusta. Austin es mi hijo porque yo lo descubrí", dijo Michelle Soifer.

