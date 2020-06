Michelle Soifer encaró a Giuseppe Benignini por ocultarle inesperada noticia

La guerrera se mostró muy indignada porque su pareja le ocultó esta información.

Michelle Soifer encaró a Giuseppe Benignini en plena entrevista por ocultarle inesperada noticia frente a las cámaras de Estás en todas. La guerrera recordó que su pareja no le pidió permiso cuando cambió radicalmente de look.

"No me gusta que sea tan testarudo. No me gusta que te hayas laceado sin mi consentimiento", confesó Michelle Soifer al nombrar las cosas que odia de su pareja. El "Principito" no se quedó tranquilo y también le reveló lo que no le gusta.

