"(¿Te llevas la plata?) Yo gasto mi propia plata. Tenemos una empresa juntos y la plata se guarda. Él tiene su propia cuenta. (Tanto que hablas vamos a preguntar si es cierto a Frank) No, adiós, gracias nos vemos, los quiero. Soy la madrina, no me puedo ir, perdón", dijo Melissa mientras se levantó de su sitio para retirarse del estudio. Sin embargo, recalculó ya que se trató de una broma y escuchó lo que le dijo el médium.