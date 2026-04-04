Melissa Paredes no dudó en contar uno de sus secretos que muy pocas personas saben y así sorprendió a Choca.
Melissa Paredes se quedó impactada al ver unos videos de redes sociales y lo que no imaginó Choca es que la bailarina sorprendería con una revelación personales: "Yo en la cocina no... (¿Tú no nos cocinas? Pobre Anthony)".
Ella explicó que sí tiene muy buena sazón, al igual que Anthony Aranda: "La cocina y yo no somos tan amigas, pero sí cocino buenazo (Pero Anthony sí cocina) También cuando quiere, pero cocina buenazo también".
Melissa repitió que no es muy fan de la cocina, pero que en caso de tener invitados no duda en lucirse con sus mejores platos: "Tenemos buena sazón, el tema es, no sé, como que la cocina y yo, no nos llevamos... (Como que flojerita) A veces, tengo mis días. Por ejemplo, si los invito, yo los engrio con un chanchito que hago espectacular, una ensalada de fresas espectacular".
Melissa Paredes estuvo en el estreno de América Hoy y fue consultada por su opinión sobre algunas posibles candidatas para la conducción del programa. Lo que nadie imaginó es que desconocería a Milett Figueroa como presentadora del magazine matutino.
"Es bella, espectacular, me gusta mucho Milett (¿Te gustó cuando estuvo aquí o no?)la verdad es que no vi. (¿No viste a Milett como conductora?) No, la verdad que no.No vi esa temporada que estaba, pero me imagino que le debe haber ido lindo porque es una chica linda, baila lindo, hace cosas muy bonitas", dijo la actriz.
Melissa Paredes quedó sorprendida cuando le preguntaron cómo maneja sus bienes económicos con su esposo Anthony Aranda. La madrina de América Hoy no dudó en pararse e intentó retirarse del set en vivo para evitar que el vidente peruano Frank Mendizábal le lea las cartas ya que podría exponerla a nivel nacional.
"(¿Te llevas la plata?) Yo gasto mi propia plata. Tenemos una empresa juntos y la plata se guarda. Él tiene su propia cuenta. (Tanto que hablas vamos a preguntar si es cierto a Frank) No, adiós, gracias nos vemos, los quiero. Soy la madrina, no me puedo ir, perdón", dijo Melissa mientras se levantó de su sitio para retirarse del estudio. Sin embargo, recalculó ya que se trató de una broma y escuchó lo que le dijo el médium.
Melissa Paredes encendió las alarmas de un embarazo tras una publicación en sus redes sociales. Y es que en medio de la celebración de su cumpleaños, la modelo se lanzó al piso cuando reventaron la piñata y Anthony Aranda exclamó: "¡Cuidado con la embarazada! Amor ¿qué tienes? Amor, cuida al bebé ¿Qué tienes?", se le escuchó decir.
Por ello, las cámaras de Más Espectáculos abordaron al bailarín para preguntarle al respecto. "Mira, nosotros cuando tengamos algo que anunciar, no vamos a tener ningún problema en anunciarlo, en el momento que nosotros creamos conveniente. Así que me quedo con eso. Nosotros tenemos planes y estamos felices", señaló el coreógrafo, dando a entender que no hay un bebé en camino.