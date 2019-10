Melissa Loza: "Al principio a mi hija le chocó la noticia de mi embarazo"

Melissa Loza se convertirá nuevamente en mamá después de 17 años y en entrevista para Estás en Todas contó cómo tomó la noticia su hija mayor Flavia Ramos Loza.

"Al principio sí le chocó, un poquito de celos, mi bella después me dijo, no mamá, yo voy a ser la mejor hermana, es algo sublime", le dijo la exguerrera a Sheyla Rojas, quien la felicitó por la linda etapa que está viviendo.

Melissa Loza detalló que su segundo embarazo no le causado molestia alguna y solo está con antojos. Además, la modelo sigue haciendo deporte porque es un estilo de vida que la ha acompañado siempre, desde que dio a luz a su primera hija.

"Es algo que me gusta hacer y me siento bien, me siento vital, me siento con toda la salud como para poder hacerlo y la doctora me ha dicho que hasta los ocho y medio o nueve (meses) puedo entrenar, así que fresh", detalló la popular 'Diosa' Melissa Loza.

