Mario Irivarren troleó a Emilio Jaime y le dijo que "no tiene códigos"

Sheyla Rojas se convirtió en profesora por un día y buscó a los integrantes de Esto es Guerra para hacerles preguntas de cultura general. Cuando llegó el turno de Emilio Jaime, Mario Irivarren no dudó en trolearlo frente a todos.

Mario Irivarren le dijo a la conductora de Estás en Todas que no le pregunte nada a Emilio Jaime sobre el Código Penal porque "él no sabe de códigos". Sheyla Rojas no se quedó atrás y afirmó que al enamorado de Luciana Fuster le dicen delivery porque es "re-repartidor".

