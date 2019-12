Mario Irivarren aclaró: "No tengo peptonas"

Mario Irivarren fue uno de los participantes del concurso "Mister Jean Tentación 2019" de En boca de todos y se pronunció tras ser eliminado en una primera etapa. Según sus rivales, el combatiente tiene una "ayudita" en sus glúteos.

"Ni siquiera sé que son las peptonas para comenzar. He escuchado el nombre mil veces, tengo entendido que es algo para que te crezca, pero no sé qué son, y si me pusiera peptonas en algún lado, me las pondría en las pantorrillas para que me crezcan", aclaró Mario Irivarren.

