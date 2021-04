María Pía Copello sobre Johanna San Miguel: "Ella cree que es más fuerte que yo, pero no me conoce"

Pía Copello expresó cómo es su relación con Johanna San Miguel.

María Pía Copello y Johanna San Miguel sacaron "chispas" esta semana en Esto es guerra y ambas fueron noticia por los numerosos encuentros tensos durante las competencias en el reality. Al respecto, Pía aclaró lo que piensa de su compañera.

"Ella cree que es más fuerte que yo, pero creo que no me conoce.", indicó María Pía sobre la "piconería" de la actriz. Johanna no se quedó atrás y respondió: "Para mi el tema de la piconería es que soy competitiva y no me gusta perder, por tanto, me gusta ganar. Cuando pierdo, me molesto."

