Marc Anthony y Nadia Ferreira mostraron el rostro de su bebé

"Quieras o no, en algún momento te va a tocar que digan cosas que no son, y que tú quieras aclararlas, pero la gente o no te cree o te cree. Para mí son personas totalmente responsables, totalmente admirables, y lo que la gente tiene que saber es lo que se muestra, y ya. Cada uno tiene su versión y yo de verdad que me quedo tranquila con cómo estoy", aclaró Luciana Fuster para América Hoy.