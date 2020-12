Maju Mantilla reveló cómo la enamoró su esposo Gustavo Salcedo

La exreina de belleza recordó cómo su esposo la conquistó.

Maju Mantilla contó en Las esferas de la verdad, sección de Estás en todas, cómo la enamoró su esposo Gustavo Salcedo. Sus declaraciones sorprendieron a todos.

"Fue maravilloso. Él es mi persona favorita. Tenemos una relación amplia. Estoy con él desde el 2005. Hay cosas que tenemos en común. Nos conocimos en 2004 haciendo fotos para catálogos. Él fue a hacer sesión de fotos conmigo. Él me pidió mi número, me pidió salir y no acepté porque en ese momento estaba en una relación."

► Mira: TikTok: Maju Mantilla impactó a su esposo bailando "Chica ideal"

"En el 2005 nos encontramos y en esa época me dijo 'te he visto en la televisión, en los diarios. Estás sobrado'. En esa época estaba soltera. Estaba por ir a Londres, pero él me invitó a salir. Comenzamos como enamorados. Después de unos días me invitó a su casa y en la puerta Gustavo, mi esposo, le dijo a su papá: 'hola papi, te presento a mi futura esposa'", indicó.

Todos los episodios de Estás en todas en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Maju Mantilla imitó sensual baile de Shakira al ritmo de "Girl like me"