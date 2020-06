Luciana Fuster se defiende de críticas en redes sociales por pedir canje

"Es un negocio, por la publicidad se paga, aquí y en la China", afirmó la modelo.

Luciana Fuster se defiende de todas las críticas que recibió a través de las redes sociales por pedir "canje" a una empresa. La modelo se mostró indignada por la difusión de un chat donde asegura cobrar hasta 500 dólares por promocionar marcas en su cuenta de Instagram.

"¿Sabes qué es lo más gracioso? que la gente no tiene ni idea de lo que significa 'canje'. Es un negocio, por la publicidad se paga, aquí y en la China. O sea, las empresas grandes contratan gente, invierten para su publicidad, no entiendo por qué están acostumbrados a que nosotros, por ser figuras públicas, tengamos que hacer todo gratis, como si no nos costara", expresó la modelo.

