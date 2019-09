Luciana Fuster e Ignacio Baladán: ¿Qué está pasando entre los guerreros?

¿Luciana Fuster e Ignacio Baladán son más que amigos? El uruguayo aclaró y respondió inesperada pregunta de Patricio Parodi en Estás en Todas.

Ignacio Baladán contaba las razones por las que terminó con Angelle Folse y fue que Patricio Parodi le preguntó si es cierto que su ruptura sentimiental se debió a una tercera persona en Lima.

Pato agregó: "Seré claro entonces, pasa algo con Luciana Fuster, sí o no?" Baladán respondió: "No tengo nada que aclarar, solo somos amigos nada más, la he llevado al canal varias veces y eso se prestó para que empiecen a hablar, pero solo somos amigos, nada más", finalizó