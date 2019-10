Leslie Shaw y Mario Hart: Detrás de cámaras de su incómodo reencuentro en "Esto es guerra"

¡Se volvieron a cruzar! Leslie Shaw fue la cantante invitada para el grupo de guerreros la semana en la que Mario Hart fue conductor de Esto es guerra, fue ahí que la expareja tuvo un incómodo reencuentro.

La cantante declaró para Estás en todas y reveló cómo fue cruzarse con su ex, con quien no tuvo mucha interacción a pesar de estar cerca en el set.

➤ Mira: Leslie Shaw: Mario Hart olvidó letra de su canción "Yo no fui" y ella tuvo esta reacción

Leslie Shaw afirmó que ella no sabía que el piloto de carreras estaba como compañero de Mathías Brivio y contó que tampoco se saludaron, aunque aseguró que no tendría problema en hacerlo.

"No me lo he cruzado, si me lo cruzo, no tengo ningún problema, pero lo he visto aquí no más", comentó la intérprete de "La faldita".

➤ TAMBIÉN MIRA

Mario Hart afirmó que espera la llegada de su primer hijo con Korina Rivadeneira

Todos los episodios de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!