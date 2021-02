Johanna San Miguel sobre Gian Piero Díaz: "Hace tiempo no me sentía tan cómoda con una dupla"

La conductora reveló la fluidez que existe con Gian Piero en la conducción de EEG.

Johanna San Miguel habló de la conducción que comparte con Gian Piero Díaz. La influencer contó que desde hace mucho tiempo no sentía tanta fluidez con un compañero en televisión.

➤ Mira: Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz recibieron drástica advertencia del Tribunal

Johanna San Miguel y los "Guerreros" volvieron a bailar canción de Esto es guerra

"Hace tiempo no me sentía tan cómoda con una dupla. Te soy sincera. A los cinco minutos me sentí cómoda. Ha nacido orgánico, como decimos en el teatro, muy natural, es muy fluido. Existe un pimpón y eso enriquece el programa y la conducción. En esta situación me he encontrado con un actor que tiene la dinámica del juego y es generoso.", reveló.

Todos los episodios de Estás en todas en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Johanna San Miguel reaparece como Queca con fuerte aclaración a Rosángela Espinoza