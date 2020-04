Jefferson Farfán: Yahaira Plasencia contó cómo pasa la cuarentena junto al futbolista.

Yahaira Plasencia contó cuál fue su reacción tras enterarse que Jefferson Farfán confirmó que ambos pasan la cuarentena juntos en Rusia. La cantante de salsa se mostró emocionada al revelar detalles de su convivencia con el futbolista.

"Todo el mundo se ha divertido con el segundo live de Jefferson y Paolo. No me gusta hablar del tema pero ya la gente sabe lo que tiene que saber…yo estoy tranquila y eso es lo que importa… Yo estaba arriba viendo mi telenovela por Telemundo, La Usurpadora, con Sandra Echevarría", dijo Yahaira Plasencia confirmando lo dicho por su ex.

Además, la cantante de salsa agregó: "La cuarentena para todos es igual, estar dentro de casa, comer todos los días, hacer ejercicios, escuchar música, arreglar y limpiar. Lo que todo el mundo hace".

¿Yahaira Plasencia pasa la "cuarentena" junto a Jefferson Farfán en Rusia?