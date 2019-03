Jefferson Farfán e Ivana Yturbe terminaron: Yahaira Plasencia dio contundente opinión

Yahaira Plasencia se presentó en Estás en Todas y Choca Mandros le preguntó sobre el final de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe como pareja. La cantante fue muy contundente y aclaró que no opina de terceros.

"Yo no tengo comunicación con él hace muchísimo tiempo. No la conozco (a Ivana Yturbe), no podría hablar de ella y creo que tampoco debería meterme en el tema de ellos porque no tengo nada que ver", respondió Yahaira Plasencia, expareja de Jefferson Farfán.

