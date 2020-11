Ivana Yturbe sobre bromas con Mario Irivarren en EEG: "No tengo problemas"

La modelo se mostró superada durante una entrevista con Natalie Vértiz.

Ivana Yturbe respondió a Natalie Vértiz acerca de las bromas que se realizan en Esto es guerra por su romance que tuvo con Mario Irivarren. Hace poco, el chico reality fue el blanco de burlas por un comentario de Jota Benz.

Ivana se mostró superada y dijo que se divierte con esas escenas. "No me molestan. De hecho yo salí de ahí", contó la modelo, quien también habló de los rumores de unión entre su ex Mario y Luciana Fuster.

