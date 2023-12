Guadalupe Farfán tras apasionado beso de Cristóbal y July: “Entré en pánico”

“Lo conversé al toque con Franco, lo llamé, le dije ‘escúchame, ¿sabías que esto iba a pasar?’ y me dijo ‘no’ y le dije ‘creo que somos los únicos que no sabemos sobre esto y no nos han dicho absolutamente nada’. Lo primero que me dijo Franco es ‘va salir lindo’, y creo que tenía mucha razón, acabamos de ver la escena”, explicó.