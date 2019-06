Gisela le respondió así a Susan Ochoa tras su renuncia de "El artista del año"

La renuncia de Susan Ochoa a El artista de año tomó por sorpresa tanto a sus fans como a los seguidores del programa que conduce Gisela Valcárcel; es por eso que la conductora también se pronunció sobre el tema.

Mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, Gisela señaló que no encontró qué fue lo que pudo haber hecho sentir incómoda a la galardonada cantante en la gala pasada de la competencia de talento.

"He visto este video (del programa pasado) varias veces y no encuentro que haya sucedido algo que la hiciera sentir mal. Los que me conocen saben que cuando me equivoco pido perdón, pero también sé defender la verdad y cuando no entiendo algo", comentó Gisela.

