Flavia Laos y Alessandra Fuller opinaron sobre la actuación de Alondra García Miró.

Flavia Laos yAlessandra Fuller se volvieron a juntar en una entrevista para Estás en todas en la cual se animaron a opinar sobre la actuación de Alondra García Miró en Te volveré a encontrar.

"No voy a negar que al enterarme de este decreto me desmotivé muchísimo y me puse triste porque amo lo que hago, pero ya lo voy asimilando… Hemos quedado en grabar un tercer tema de forma online. Estaba en buen camino de mi carrera de internacionarme y pasa todo esto", sentenció Yahaira Plasencia.

Por otro lado, Alessandra Fuller y Flavia Laos recordaron los buenos momentos que vivieron cuando grabaron la telenovela e incluso no dudaron en elogiarse por la gran amistad que mantuvieron años atras.

Alondra García Miró compartió detrás de cámaras de sus grabaciones