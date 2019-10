Flavia Laos troleó a Sheyla Rojas por su boda con Pedro Moral

¡El reencuentro! Sheyla Rojas visitó el nuevo programa de radio de Flavia Laos, donde hablaron de todo e incluso bromearon sobre la fallida boda de la conductora de Estás en todas.

Junto a su compañera de conducción, Valeria Flórez, la actriz le preguntó a la Shey Shey qué haría en caso de que un novio suyo robara dinero para cumplir con la boda soñada, en referencia a una historia que se volvió viral.

Flavia aprovechó la pregunta para hacerle la pregunta asegurando que Sheyla Rojas ya tenía experiencia en ese tema, recordando que estuvo a punto de casarse con Pedro Moral.

"Que vaya a la cárcel de frente. No hay nada como cuando uno te dice: me quiero casar contigo, pero tego un sol para casarme; no que venga a fantasear con cosas que no tiene", comentó la conductora.

