Erick Elera recordó con nostalgia su paso por Hermanos Yaipén

“Hermanos Yaipén tenía un bus parecido a este (señalando al bus del Grupo 7 en Al Fondo Hay Sitio), han seguido creciendo también, los trajes parecido y ahí viene el tema también ‘oye, cómo son los trajes’ y por ahí me daban uno que no me gustaba, o nos poníamos de acuerdo (…) todos colaborábamos con la onda de los vestuarios”, comentó.